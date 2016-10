ATV 05:50 bis 06:15 Comedyserie Hot in Cleveland Die Zugangsfreundin USA 2012 Stereo Merken Victoria, Melanie und Joy kehren von ihrem Kurztrip nach L.A. zurück, wo sie sich mal wieder von Dr. Minton Botox haben spritzen lassen. Dass die Freundinnen überhaupt einen Termin bei dem Promi-Arzt bekommen haben, verdanken sie ihrer Bekannten Courtney, die Sprechstundenhilfe und Geliebte von Dr. Minton ist. Kein Wunder also, dass die drei Frauen in Panik verfallen, als plötzlich Courtney vor der Tür steht und von ihrer Trennung erzählt. Victoria, Melanie und Joy hecken einen Plan aus, der ihnen bald zum Verhängnis werden soll?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Kristin Chenoweth (Courtney) Jonathan Silverman (Dr. Minton) Josh Cribbs (Josh Cribbs) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff, Dennis Capps Drehbuch: Steve Joe Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6