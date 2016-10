ATV 2 22:00 bis 22:55 Krimiserie Rookie Blue In der Hitze des Gefechts CDN 2010 2016-10-28 02:05 Stereo Merken Eine Hitzewelle und ein daraus resultierender Blackout machen der Stadt und den Polizisten zu schaffen. Andy sorgt sich um ein vermisstes Kind, während bei einem anderen Fall ein junges Mädchen nach einer kurzen Irrfahrt in einem entwendeten Eiswagen gefunden wird. Diese gibt vor, sich an nichts erinnern zu können, doch Andy gelingt es, mehr über den Vorfall rauszufinden. Anscheinend stehen ihre zwei Fälle in direktem Zusammenhang. Die Polizistin verfolgt die Spur des verschwundenen Mädchens und sieht sich mit der größten Herausforderung ihrer bisherigen Karriere konfrontiert?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Travis Milne (Chris Diaz) Eric Johnson (Detective Luke Callaghan) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: David Wellington Drehbuch: Tassie Cameron, Morwyn Brebner Kamera: David Perrault Musik: Ron Sures