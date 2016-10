ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie The Closer Die Rache des Kartells USA 2008 2016-10-28 00:20 Stereo Merken Der Reporter Ricardo Ramos bittet Brenda um Hilfe, weil er angeblich einen Mord beobachtet hat. Brenda hat mit dem Reporter vor kurzem eher widerwillig in einem Fall zusammengearbeitet, trifft sich aber trotzdem mit ihm. Am Tatort weist Ricardo sie auf ein verstecktes Mikrophon hin, das der Tote bei sich trägt. Brenda vermutet daher zuerst, dass es sich bei dem Opfer um einen verdeckten Ermittler handelt, der bei einem Einsatz getötet wurde. Doch dann findet Provenza heraus, dass der Tote in Wahrheit ein Immobilienmakler war, der offenbar für den Kopf eines berüchtigten südamerikanischen Drogenkartells gearbeitet hat?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sergeant David Gabriel) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Commander Taylor) Anthony John Denison (Detective Andy Flynn) G.W. Bailey (Detective Lieutenant Provenza) Originaltitel: The Closer Regie: Elodie Keene Drehbuch: Steven Kane Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine