ATV 2 19:20 bis 20:15 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Böses Erwachen USA 2006 2016-10-31 14:05 Stereo Der aktuelle Fall wird nicht nur für Garret, sondern für das ganze Team des Gerichtsmedizinischen Instituts zu einer persönlichen Herausforderung: Denn unter den drei Männern, die erschossen wurden und nun von den Pathologen auf Hinweise untersucht werden müssen, ist auch Chad Wasserman, der Freund von Garrets Tochter Abby. Garret hatte Chad und Abby erst vor kurzem nach einem heftigen Streit mit seiner Tochter vor die Tür gesetzt, weil er überzeugt war, dass Chad in Drogengeschäfte verwickelt ist. Doch nun ist Chad tot und Abby spurlos verschwunden. Woody fürchtet, dass die Männer bei einem missglückten Drogendeal starben und Abby Zeugin des Vorfalls wurde und daher nun selbst in größter Gefahr schwebt?. Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Alex McKenna (Abby Macy) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Karen Gaviola Drehbuch: Rob Fresco Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin