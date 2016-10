ATV 2 13:10 bis 14:05 SciFi-Serie Stargate: SG1 Wiedergutmachung(1) USA 2002 2016-10-31 12:10 Stereo Merken Teal'cs Frau (Salli Richardson) liegt im Sterben, da sie sich keine weitere Goa'uld-Larve einsetzen lassen will. Während sich Bra'tac (Tony Amendola) und Teal'c (Christopher Judge) auf dem Weg nach Chulak machen, um nach Drey-Auc zu sehen, wird die Stargate-Basis von Anubis angegriffen, der eine neue Waffe einsetzt, so dass Jack O'Neill (Richard Dean Anderson) und sein Team das Stargate nicht mehr schließen können und es jede Sekunde zu explodieren droht. Die letzte Rettung scheint eine schnelle Evakuierung in ein experimentelles Raumschiff. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Amanda Tapping (Captain / Major Samantha "Sam" Carter) D. Christopher Judge (Teal'c) Don Davis (General George S. Hammond) Corin Nemec (Jonas Quinn) Tony Amendola (Bra'tac) Christopher Kennedy (Dr. Larry Murphy) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12

