Anixe HD 23:15 bis 00:15 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Zwischen Himmel und Hölle D 2000 Wieder da Merken Kurz vor der Landung einer vollbesetzten Passagiermaschine erfährt das Helicops-Team von einer Bombe an Bord. Die ist mit einer Erschütterungssensorik ausgestattet, sprich, wenn das Flugzeug landet, kommt es zur Explosion. Ausgedacht hat sich das ein Erpresser, der neun Millionen Mark fordert. Charly und Rubelli sollen in 8000 Fuß Höhe einen Sprengstoffexperten vom AK-1 zum Flugzeug abseilen. Unter Anleitung des Experten soll er die Bombe entschärfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly Schumann) Iris Junik (Gina Holland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Peter Simonischek (Hagen Dahlberg) Christoph Grunert (Thorwald) Matthias Dittmer (Philip Sachs) Originaltitel: Helicops - Einsatz uber Berlin Regie: Peter Ristau Drehbuch: Andreas Sölken Kamera: Randolf Scherraus Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 12