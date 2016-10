Anixe HD 18:00 bis 18:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Micki kommt von ihrer angeblichen Kur zurück. Keiner ahnt etwas von ihrem Polizei-Praktikum, und sie muss ihre Freunde und Kollegen weiter anlügen. Mitten in den Wiedersehensumtrunk platzt Lämmle mit einem Brief ... Alle suchen weiter nach Angie. Uwe hat sie mit einem Mann in der Stadt gesehen, und Ronnie vermutet, dass es sich um Angies Bandmanager handelt. Bei Nachforschungen wird klar, wer Mink wirklich ist ... Paolo schlägt Zapfs Angebot aus, plant aber ein neues Projekt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Florentine Lahme (Karen Stember) Mareike Fell (Michaela Beck) Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Annette Schreiber (Ronnie Fitz) Jörg Zufall (Uwe Bentick) Bert Stevens (Hubert Zapf) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Herwig Fischer Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Manfred Scheer