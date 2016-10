Anixe HD 14:00 bis 15:00 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Verwirrungen D 2000 Merken Henning Frenzel steht eine schwere Magenoperation bevor. Doch es quält ihm noch was anderes: Verzweifelt drängt er seine Ex-Frau am Telefon, ihn zu besuchen Eine junge Frau erleidet vor der Klinik einen Schlaganfall. Stephanie kümmert sich um die Patentin und findet bald heraus, dass diese große persönliche Probleme bedrücken ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudia Schmutzler (Schwester Stephanie) Walfriede Schmitt (Oberschwester Klara) Christoph Schobesberger (Dr. Stein) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Dieter Schlotterbeck Drehbuch: Dorothea Bahr, Ursula Feske Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer

