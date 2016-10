Österreich 1 23:08 bis 02:00 Sonstiges Zeit-Ton extended 40 Jahre Musikwerkstatt in der Alten Schmiede Merken Im Oktober 1976 startete die Alte Schmiede in Wien ihr Musikprogramm. Die Neue Musik stand dabei besonders im Fokus. Komponisten wie Friedrich Cerha, György Ligeti, Roman Haubenstock-Ramati, Paul Kont und Dieter Kaufmann stellten sich in Diskussionen über Musik dem Publikum und präsentierten in Vorträgen ihr Werk. Wir blicken in dieser Sendung auf 40 Jahre erlebte und mitgestaltete Musikgeschichte zurück. Fast 3.5000 Musikveranstaltungen hat man seit der Gründung angeboten - zuerst in den oberen Stockwerken des Gebäudes in der Schönlaterngasse, zuletzt im großräumigen Kellergewölbe des Hauses. Auch parallel zu Wien Modern finden Konzerte in der Alten Schmiede statt - derzeit betreut von Volkmar Klien. Geleitet wird die Musikschiene der Alten Schmiede vom Autor und Journalisten Karlheinz Roschitz. Bei Quinton ist aus Anlass des Jubiläums eine CD mit Musik von Kurt Schwertsik bis Clementine Gasser erschienen. In Google-Kalender eintragen