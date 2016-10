Österreich 1 16:00 bis 17:00 Sonstiges Da capo: Im Gespräch "Luther und mein Vater" Merken Gerade rechtzeitig zum Beginn des Lutherjahres veröffentlicht der in Berlin lebende Journalist und Autor Georg Diez ein halb autobiografisches und doch essayistisches Buch mit dem vielversprechenden Titel "Luther und mein Vater". Diez, geboren 1969, studierte Geschichte und Philosophie in München, Paris, Hamburg und Berlin. Er schrieb für die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", die "Zeit" und die "Süddeutsche Zeitung". Heute ist er Autor beim "Spiegel" und Kolumnist von "Spiegel Online". Er hat über Berlin, die Beatles, die Rolling Stones und die Jahre 1980 und 1981 geschrieben. Sein Buch "Der Tod meiner Mutter" (2009) wurde heftig diskutiert. Diez, selbst Sohn eines evangelischen Pfarrerehepaares, wagt eine politisch-biografische Neulektüre Martin Luthers, dieses sehr widersprüchlichen deutschen Revolutionärs, der Kirche, Sprache und Denken reformierte und dabei doch ein Mann des Mittelalters blieb. Im Gespräch mit Renata Schmidtkunz, auch aus einem evangelischen Pfarrhaus stammend, stellt Diez, der als Kulturjournalist und Kolumnist beim Wochenmagazin "Spiegel" arbeitet, die Zusammenhänge zwischen der Theologie Luthers und dem Familienalltag im Hause Diez her und fragt nach der Aktualität des Junker Jörg. In Google-Kalender eintragen Moderation: Renata Schmidtkunz Gäste: Gäste: Georg Diez (Journalist und Autor)