Disney Channel 00:00 bis 00:30 Comedyserie Dharma & Greg Das erste Mal USA 2000 Stereo HDTV Donald, der junge Mann aus dem Supermarkt, will zum ersten Mal mit seiner Freundin schlafen. Dharma, die ihm schon öfter unter die Arme gegriffen hat, steht ihm nicht nur mit Rat und Tat zur Seite, sondern stellt ihm für diese besondere Nacht auch noch ihre Wohnung zur Verfügung. Dagegen ist ja eigentlich nichts einzuwenden, nur weiß leider Greg nichts von der Sache... Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein) Thomas Gibson (Greg Montgomery) Shae D'Lyn (Jane) Susan Sullivan (Kitty Montgomery) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Joel Murray (Pete) Mitch Ryan (Edward Montgomery) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Chuck Lorre, Dottie Dartland, Don Foster, Sid Youngers, Rachel Sweet Musik: Dennis C. Brown