NDR Info 22:05 bis 23:00 Sonstiges Jazz Special Jazz Talk Merken Till Brönner ist der Star unter den deutschen Jazz-Trompetern - sein Bekanntheitsgrad ist so hoch wie bei kaum einem anderen Landsmann im Jazz. Der 45-Jährige ist schon lange im internationalen Geschäft erfolgreich, hat inzwischen fünf Echo-Preise erhalten. Nebenbei ist er als Produzent, Moderator und Fotograf tätig. Seit ein paar Jahren ist sein zweiter Wohnsitz Los Angeles, sein neues Album "The Good Life" hat er dort zusammen mit einer amerikanischen All-Star-Band aufgenommen. "The Good Life", das gute Leben: das ist bei Till Brönner Programm. Und so klingt in seiner Musik der klassische Cool Jazz durch: schmeichelnd sanft und unaufgeregt, inspiriert vom Westcoast-Feeling. Die Sonne Kaliforniens und die Brise des Pazifischen Ozeans sind bei ihm nie weit entfernt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sarah Seidel Gäste: Gäste: Till Brönner (Trompeter)