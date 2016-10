NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 28. Oktober 1636: Die Gründung der Harvard Universität Merken Der Name steht für die wohl bekannteste Hochschule der Welt: Harvard. Bildungs- und Geld-Elite auf dem Campus im US-Staat Massachusetts. Beste Studienbedingungen zu immensen Preisen. Mehrere 10.000 Dollar kostet ein Studienjahr. Im Vergleich zu den späteren Jahresgehältern der Absolventen aber eine überschaubare Summe. Die wiederum spenden später großzügig ihrer ehemaligen Uni. So kommen Milliarden Dollar zusammen, die Harvards hauseigene Finanzmanager verwalten. Angefangen hat alles etwas bescheidener. Vor 380 Jahren als Priesterseminar der Puritaner - zunächst hatte die Bildungseinrichtung noch nicht einmal einen Namen. Das änderte sich erst, als der anglikanische Geistliche John Harvard der Schule sein Vermögen vermachte. Und so auch die finanzielle Basis bildete. Das Wappen der Universität zeigt drei aufgeschlagene Bücher, in denen das Motto der Hochschule steht: Veritas - Wahrheit. In Google-Kalender eintragen