Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SK Puntigamer Sturm Graz - SV Mattersburg, 12. Runde Auf Meisterkurs! Sturm Graz ist nicht zu stoppen. Die Steirer sind wettbewerbsübergreifend seit zehn Spielen ungeschlagen, feierten mit dem 1:0 gegen Ried ihren vierten Sieg in Folge. Die Zwischenbilanz: Spitzenreiter mit acht Zählern Vorsprung auf Verfolger Altach, neun auf Titelverteidiger Salzburg. "Der Sieg war absolut verdient, wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft", freute sich Coach Franco Foda, tritt aber auf die Euphoriebremse: "Wir werden bodenständig bleiben. Wir gehen jedes Spiel an, als ob es unser letztes wäre in dieser Saison." Mattersburg hingegen ist Letzter. "Wir müssen jetzt an uns glauben. Die Mannschaft hat heute diesen Glauben und Motivation g.