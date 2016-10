hr2 19:05 bis 00:00 Jazz 47. Deutsches Jazzfestival Frankfurt 2016 Gropper / Graupe / Lillinger aka Hyperactive Kid (Ronny Graupe, g; Philipp Gropper, ts; Christian Lillinger, dr) / Myra Melford "Snowy Egret" (Ron Miles, cornet; Liberty Ellman, g; Stomu Takeishi, b; Gerald Cleaver, dr; Myra Melford, p, melodica) / Thomas De Pourquery & Supersonic play Sun Ra (Fabrice Martinez, tp; Laurent Bardainne, ts; Arnaud Roulin, keyb; Fred Galiay, b; Edward Perraud, dr; Thomas De Pourquery, as) Live Merken Am dritten Tag wartet das 47. Deutsche Jazzfestival mit drei Sets auf. "Hyperactive Kid", das ist natürlich mehr als sein Schlagzeuger Christian Lillinger, der das Drum Set quasi als Melodieinstrument einsetzt. Auch wenn Saxofonist Philipp Gropper und Gitarrist Ronny Graupe auf der Bühne im Vergleich zu Lillinger geradezu stoisch wirken: die Band insgesamt bildet ein ungemein pulsierendes Ganzes und mixt frech einen urbanen Jazz-Cocktail. Elemente aus den unterschiedlichsten musikalischen Stilen verschmelzen zu einem neuen Sound, für viele treffen "Hyperactive Kid" damit den Nerv der Zeit. Die Pianistin Myra Melford gehört zu den übergangenen Großen des zeitgenössischen Jazz. Seit ihrer ersten CD 1990 sind über 20 weitere Veröffentlichungen dazugekommen und auf allen überzeugt die Musikerin durch eine atemberaubend leichtfüßige Verbindung zwischen abstrakten, modernen Klängen mit geradezu sinnlichen Sounds aus der Jazz-Tradition. Ihr aktuelles Projekt "Snowy Egret" bezieht sich auf die in den 80er Jahren entstandene Trilogie "Memoria del fuego" (Erinnerung an das Feuer) des uruguayischen Autors Eduardo Galeano, in der es um den Zustand beider Teile Amerikas geht. Die französische Formation Supersonic nimmt musikalisch die Spuren des Visionärs Sun Ra auf. Das Projekt des französischen Altsaxofonisten und Sängers Thomas de Pourquery ist aber eindeutig mehr als eine Sun-Ra-Cover-Band. Das Album "Supersonic play Sun Ra" wurde von "Victoires du Jazz" als Album des Jahres ausgezeichnet und von der Académie du Jazz für den Prix de Disques nominiert. In seinem Sun-Ra-Projekt versammelt Thomas de Pourquery Musiker, die seine Liebe zu Trance, Melodie und Improvisation teilen und neben ihrem Jazz-Background unterschiedliche musikalische Erfahrungen aus unterschiedlichen Genres einbringen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Claus Gnichwitz