Schweiz 1 13:30 bis 14:20 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 33 Zwischen den Fronten D 2006 Stereo Merken Hubertus Meissner wird von Heiko Amman angefahren. In Panik fährt der Unfallverursacher einfach weiter. Hubertus kommt mit schweren Wirbelsäulenverletzungen in die Sachsenklinik. Seine Frau Margarete fürchtet, dass sie beide ihre Hausmeisterstelle in einer Wohnanlage verlieren werden, wenn Hubertus nicht mehr laufen kann. Bei der Zeugenvernehmung lernen die Meissners die Polizistin Astrid Amman kennen. Ihr Mann ist Anwalt, spezialisiert auf Schadensersatzprozesse. Frau Meissner beschließt, Heiko Amman zu konsultieren, nicht ahnend, dass er der Unfallverursacher ist. Eva Globisch hat bei ihrer neuen Arbeitsstelle in einem Bio-Café einen interessanten Mann kennengelernt: den 50-jährigen Paul Andermatt, in den sich ihre Tochter Kathrin verliebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heidemarie Wenzel (Eva Globisch) Stefan Gebelhoff (Heiko Amman) Svenja Pages (Astrid Amman) Herbert Olschok (Hubertus Meissner) Gitta Schweighöfer (Margarete Meissner) Robert Giggenbach (Paul Andermatt) Lutz Schäfer (Notarzt) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Jürgen Brauer Drehbuch: Axel Hildebrand Kamera: Uwe Reuter, Michael Ferdinand Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia

