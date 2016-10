Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Johann Christian Hertel: Sinfonia Nr. 1 D-Dur (Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, Trompete und Leitung: Wolfgang Bauer)<ek><bk>Benjamin Britten: "Simple Symphony" op. 4 (Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim, Leitung: Vladislav Czarnecki)<ek><bk>Joseph Haydn: Trio A-Dur Hob. XI/66 (Guido Balestracci, Baryton; Alessandro Tampieri, Viola; Bruno Cocset, Violoncello)<ek><bk>Nino Rota: Concerto per archi (Kremerata Baltica, Leitung: Gidon Kremer)<ek><bk>Georges Bizet: "L'Arlésienne", Suite Nr. 2 (Bamberger Symphoniker, Leitung: Georges Prêtre)<ek><bk>Maurice Ravel: "Shéhérazade" (Magdalena Ko?ená, Mezzosopran; Berliner Philharmoniker, Leitung: Simon Rattle)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert G-Dur KV 453 (Sophie-Mayuko Vetter; Klavier; Hamburger Sinfoniker, Leitung: Peter Ruzicka)<ek><bk>Giuseppe Martucci: Sinfonie Nr. 1 d-Moll (Orchestra Sinfonica di Roma, Leitung: Francesco La Vecchia)<ek>. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 129 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:00 bis 11:00

Seit 126 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 66 Min. Das Weibernest

Komödie

Das Erste 09:05 bis 10:35

Seit 61 Min.