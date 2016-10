puls 4 22:10 bis 00:05 Western Eine Faust geht nach Westen I 1981 2016-10-30 00:35 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bud und sein indianischer Freund "Donnernder Adler" schlagen sich als Kleingauner durch den Wilden Westen. In Yucca wird Bud mit dem eben entwendeten Arztkoffer für den lange erwarteten Mediziner gehalten und gebeten, sich in der Stadt niederzulassen. Mit Radikalkuren wird Bud erfolgreicher Wunderdoktor. Da Sheriff Bronson nichts gegen die den Ort terrorisierenden Banditen von Colorado-Slim unternimmt, gehen Bud und "Adler" gegen die Bande vor, die an einem Tag alle Banken ausrauben will. Statt Geld setzt es Prügel. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bud Spencer (Buddy) Amidou (Girolamo / Eagle Eye) Joe Bugner (Sheriff Bronson) Piero Trombetta (Popsy Logan) Carlo Reali (Sarto) Sara Franchetti (Witwe Gordon) Renato Scarpa (Logan) Originaltitel: Occhio alla penna Regie: Michele Lupo Drehbuch: Sergio Donati, Gene Luotto Kamera: Franco di Giacomo Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 6