puls 4 11:20 bis 12:30 Krimiserie CSI: Miami In Flammen USA 2005 16:9 HDTV Menschen können lügen, die Beweise nie. Das ist das Motto von Horatio Caine, Leiter der Crime Scene Investigation in Miami, und seinen toughen Mitarbeitern Tim Speedle, Eric Delko, Alexx Woods und Calleigh Duquesne. Gemeinsam lösen sie durch akribische Ermittlerarbeit wie Spurensicherung und DNA-Analyse die kniffligsten Fälle. Schauspieler: David Caruso (Lieutenant Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Adam Rodriguez (Eric Delko) Khandi Alexander (Dr. Alexx Woods) Sofia Milos (Detective Yelina Salas) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Rex Linn (Detective Frank Tripp) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Karen Gaviola Drehbuch: Elizabeth Devine, Marc Dube Kamera: Eagle Egilsson, Tom Yatsko Musik: Jeff Cardoni, Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12