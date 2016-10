Bei Ludo Decker und Anna Gotzlowski, die bereits seit zwei Jahren zusammenleben, ist der Alltag eingekehrt: Ludo hilft nicht im Haushalt, Anna ist genervt. Als auf einer Party Ludos Exfreundin Marie auftaucht und Annas ehemaliger Freund Ralf, ein Frauenversteher, für ein paar Tage bei Anna und Ludo einzieht, geraten beide in eine Spirale von Selbstzweifeln und Eifersucht. Anna liest Ludos SMS, Ludo findet Annas geheime Liste früherer Bettgeschichten, in der Ralf weit besser wegkommt als er selbst. Ludo wird rasend eifersüchtig In Google-Kalender eintragen