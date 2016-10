DR Kultur 00:05 bis 03:00 Sonstiges Lange Nacht Das Leben - ein Zwiespalt. Eine Lange Nacht über Peter Weiss Merken Mit seinem Miniroman "Der Schatten des Körpers des Kutschers" wurde der damals in Stockholm ansässige Peter Weiss (1916-1982) für die deutsche Literatur entdeckt. In Schweden jedoch hatte der von den Nazis in die Emigration gezwungene vielseitige Künstler nicht richtig Fuß fassen können. In Deutschland gelang ihm dann 1964 mit seinem Drama "Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats" ein Sensations­erfolg. Kurz darauf sorgte er wieder für Aufsehen mit einem Dokumentardrama nach Akten des Auschwitz-Prozesses in Frankfurt am Main: "Die Ermittlung". Zwar wurde er da­nach in Ost wie in West hofiert, später aber auch wegen seines eigenständigen politischen Denkens geschmäht, mit Ver­boten und Missachtung belegt. Die DDR verhängte sogar ein Einreiseverbot gegen ihn und verzögerte lange die Herausgabe seines Hauptwerks, "Die Ästhetik des Widerstands". In Google-Kalender eintragen Regie: Rita Höhne