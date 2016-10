DR Kultur 20:03 bis 22:30 Sonstiges Classix Kempten Merken <bk>Arnold Schönberg: Phantasy for Violin with Piano Accompaniment op. 47 <ek><bk>Aaron Copland: "As it fell upon a day" für Sopran, Flöte und Klarinette <ek><bk>George Antheil: Sonate für Violine und Klavier Nr. 2 <ek><bk>Aaron Copland: "Appalachian Spring", Suite für Flöte, Klarinette, Fagott, Streichnonett und Klavier <ek><bk>Amy Beach: Lieder für Sopran und Klavier <ek><bk>Manuel Ponce: "Estrellita", Mexikanische Serenade für Violine und Klavier <ek><bk>Arthur Foote: Nocturne und Scherzo für Flöte und Streichquintett <ek><bk>Derek Bermel: "Soul Garden" für Viola und Streichquintett <ek><bk>George Crumb: "Vox Balaenae" für drei maskierte Spieler <ek><bk>Samuel Barber: "Summer Music" für Bläserquintett op. 31 <ek><bk>Ernest Bloch: Klavierquintett Nr. 1 (Sophie Klußmann, Sopran; Marina Piccinini, Flöte; Stefan Schilli, Oboe; Chen Halevi, Klarinette; Jaakko Luoma, Fagott; Natalia Prishepenko, Violine; Béatrice Muthelet, Viola; Peter Bruns, Violoncello; Gunars Upatnieks, Kontrabass; Oliver Triendl, Klavier; u.a.) In Google-Kalender eintragen