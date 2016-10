TV5 16:00 bis 16:28 Sonstiges Cut À fleur de peau F 2015 Merken Billie a un comportement de plus en plus bizarre. Si le père d'Adil sait trouver les mots qui l'apaisent, son fils est plus démuni. D'autant que Billie ne supporte plus qu'il ne la voie qu'à travers le prisme de sa maladie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ambroise Michel (Adil) Antoine Stip (Charles) Sébastien Capgras (Jules) Youshaa Ravate (César) Camille Lherbier (Marion) Vincent Vermignon (Stefan) Émilie Granier (Billie) Originaltitel: Cut! Regie: Stéphane Meunier, David Hourregue, Vincent Trisolini, François Bigrat