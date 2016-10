Deutschlandfunk 00:05 bis 01:00 Sonstiges "Die Vertraute" Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Irène Némirovsky Merken Der gefeierte Pianist Roger Dange nimmt - in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts - eine umständliche Eisenbahnreise auf sich, um in ein abgelegenes Nest im französischen Jura zu gelangen. Dort lebt Camille Cousin, die Kindheitsfreundin und langjährige Vertraute seiner Frau. Florence hatte sich bei ihr erholen wollen, während er eine Konzerttournee in Mexiko absolvierte. Doch dann ist Florence, sie war gerade nach Paris aufgebrochen, mit ihrem Wagen gegen eine Mauer geprallt. Sie hat die Verletzungen nicht überlebt. Das alles hatte Camille ihm bereits geschrieben. Doch Roger will mehr über die letzten Tage und Stunden seiner 22 Jahre jüngeren großen Liebe erfahren. Denn als er die nach seiner Abreise für ihn eingetroffene Post aus Mexiko nachgesandt bekam, war darunter auch ein Brief, der erst nach Florences Tod abgeschickt worden ist - und offenbar dazu dienen sollte, eine Affäre zu verschleiern. Doch es bleibt nicht bei dieser Affäre. Was Roger Dange an jenem Nachmittag von Camille erfährt, taucht Florence in ein völlig neues Licht. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Katharina Schüttler (Camille Cousin), Sylvester Groth (Roger Dange) Regie: Gottfried von Einem