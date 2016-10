ORF 3 22:00 bis 23:35 Kriegsfilm Zwölfeläuten A, D 2001 2016-10-28 01:20 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Österreich 1945, ein Dorf in der Steiermark. Ein winziger Trupp Partisanen streicht durch die Wälder. Der Krieg ist fast zu Ende: Das letzte Aufgebot an Lahmen, Alten und Dorftrotteln wird vom ehrgeizigen Dorf-Obernazi, dem Jäger, zur Partisanenjagd aufgestellt. Doch keiner will so richtig. Ihre Motive sind Angst, Feigheit, Dummheit, bei manchen auch Voraussicht - schließlich kommen bald die Alliierten, und wer weiß, was dann passiert. Darsteller: Nikolaus Paryla, Johannes Silberschneider, Erwin Steinhauer, Nina Proll, Wolfgang Böck, Andrea Händler, u.v.a. Österreich 2001. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nikolaus Paryla (Lindmoser) Johannes Silberschneider (Toni) Cuco Wallraff (Facundo) Andrea Händler (Barbara) Thomas Gallowitsch (Dolferl) Manfred Lehmann (Kroll) Erwin Steinhauer (Kreisleiter) Originaltitel: Zwölfeläuten Regie: Harald Sicheritz Drehbuch: Susanne Freund Kamera: Helmut Pirnat Musik: Lothar Scherpe