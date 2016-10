ORF 3 13:55 bis 14:30 Magazin Eco Kampf ums Weiße Haus: die heimische Wirtschaft zittert mit / ECO zum Weltspartag: der große Sparzinsen-Check / Bier in Eigenregie: warum immer mehr Leute "selbstbrauen" A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Kampf ums Weiße Haus: die heimische Wirtschaft zittert mit Wer in den nächsten Tagen zum amerikanischen Präsidenten gewählt wird, ist Herrin oder Herr über eine der mächtigsten Volkswirtschaften der Welt. Besonders folgenschwer wäre ein Sieg von Donald Trump. Der unberechenbare Kandidat will die Einfuhrzölle drastisch erhöhen. Das könnte dann zum Beispiel heimische Winzer, wie etwa die Familie Höpler, treffen, die 40 Prozent ihrer Weine in die USA exportieren. Auch in der Start-up-Szene befürchtet man negative Impulse. Das Silicon Valley lebt von Immigranten aus aller Welt, die Donald Trump nicht mehr im Land haben möchte. Einzig der voestalpine-Generaldirektor Wolfgang Eder, der am Nationalfeiertag das Werk in Texas eröffnet will, ist sich sicher: Beide Kandidaten werden zuerst an die Wirtschaft denken. Bericht: Sabina Riedl. "Eco" zum Weltspartag - der große Sparzinsen-Check Geschätzte 300 Milliarden Euro haben die Österreicherinnen und Österreicher derzeit auf Sparbüchern und Einlagekonten gehortet. Doch die Zinsen sind im Keller. Wer spart, verliert. Sparbuch und Tagesgeld werfen kaum noch eine Rendite ab. Gerade zum Weltspartag gibt es auch das eine oder andere Lockangebot. "Eco" analysiert die Attraktivität des Sparbuchs im Vergleich zum Online-Sparen, zeigt die Institute mit den besten Zinsen und beleuchtet die Zukunft der Einlagensicherung. Bericht: Christina Kronaus und Bernadette Ritter. Bier in Eigenregie - warum immer mehr Leute "selbstbrauen" Gasthaus- und Kleinbrauereien haben den großen Bierkonzernen den Kampf angesagt: Der Trend zum "Craft-Beer", also zum selbst hergestellten Gerstensaft, hat auch Österreich erreicht und die in kleinen Mengen hergestellten Bierspezialitäten beginnen den Platzhirschen bereits weh zu tun. Nur bei den "Selbstgebrauten" gibt es noch Zuwachsraten, ansonsten stagniert der Markt. Anderswo, etwa im Bier-Traditionsland Deutschland, ist er sogar schon rückläufig.. Österreich hat übrigens den zweithöchsten pro-Kopf-Konsum in Europa. "Eco" gibt einen Überblick, wie sich das Geschäft mit Hopfen, Malz, Wasser und Hefe verändert hat. Bericht: Günther Kogler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Angelika Ahrens Originaltitel: Eco

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 368 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 35 Min. Die Pfefferkörner

Kinderserie

KI.KA 13:40 bis 14:10

Seit 25 Min. Wilder Sommer

Melodram

ARTE 13:50 bis 15:25

Seit 15 Min.