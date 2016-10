Schweiz 1 23:45 bis 00:15 Show Müslüm Television CH 2016 2016-10-29 23:55 Stereo HDTV Merken Während SRF dezent auf den Erfolg der ersten Staffel anstösst, lässt es Müslüm in einer wilden Partynacht auf seine Weise krachen. Dies zieht neben einem Mordskater am nächsten Morgen aber noch eine weitere unliebsame Konsequenz mit sich: Lokalmafioso Fondue Toni knöpft Müslüm als Anzahlung an die gesalzene Partyrechnung gleich sein ganzes Fernsehbudget ab. Trotz finanziellen Nöten und Mafioso im Nacken, macht sich Müslüm sogleich auf seine Kulturen verbindende Fernsehmission. Auf seiner ersten Station überrascht Müslüm einen alten Bekannten aus der ersten Staffel. Der Guineer Mamadou hat einen grossen Traum und den versucht Müslüm zu erfüllen. Da kann sich Röbi Koller warm anziehen. Das Thema Gesundheit ist ein helvetischer Dauerbrenner, weshalb Hobbyarzt Müslüm im Spital Tiefenau in Bern versucht, viral zu gehen. Zum Schluss kommt es zum langersehnten Aufeinandertreffen mit seinem alten Rivalen Erich Hess. Obwohl die Lebenseinstellungen der beiden diametral entgegengesetzt sind, setzen sie sich für einen erhellenden Austausch an denselben (Massage-) Tisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Müslüm Television