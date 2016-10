ORF 2 21:20 bis 22:10 Arztserie Der Bergdoktor Väter D, A 2009 Stereo Untertitel 16:9 Merken Susanne wendet sich an Martin um Hilfe. Während einer Segeltour ist ihr Mann verschwunden und sie befürchtet, er könnte ertrunken sein. Schwer unterkühlt wird er schließlich im Schilf aufgefunden. Seine Genesung schreitet nur schleppend voran und eine routinemäßige Untersuchung ergibt eine erste erschütternde Diagnose. Dr. Kahnweiler hat Probleme ganz anderer Art. Sein Vater Wolfgang, zu dem er seit Jahren keinen Kontakt mehr hat, taucht plötzlich schwer alkoholisiert in der Klinik auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Sigl (Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Siegfried Rauch (Dr. Roman Melchinger) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Natalie O'Hara (Susanne Dreiseitl) Zsolt Bács (Erwin Niedermeier) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Axel de Roche Drehbuch: Silke Neumayer, Michael Baier Kamera: Hartmut E. Lange Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming