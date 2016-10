ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben Society-Talk mit Isabella Großschopf / Tipps zum Anlegen eines Biotops A 2016 2016-10-28 04:40 Stereo 16:9 Merken Michael Köhlmeier zu Gast im Studio: Michael Köhlmeier beschäftigt sich am 14. November im Musikverein mit der größten Fluchtgeschichte aller Zeiten: Aeneas! Über zeitlose Klassiker und die Kunst des Vorlesens spricht er in "heute leben". Society-Talk mit Isabella Großschopf: Gesellschaftsreporterin Isabella Großschopf lässt die Highlights der Woche Revue passieren. Tipps zum Anlegen eines Biotops: "heute leben" zeigt anlässlich eines Besuchs auf dem autarken WildnisKulturHof im Südburgenland, was man beim Anlegen eines Biotops beachten muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Verena Scheitz Gäste: Gäste: Michael Köhlmeier (Schriftsteller) Originaltitel: heute leben