Drei Halloween-Geschichten: 1. Bart und Lisa rächen sich gegenseitig an ihren Lehrern, doch während Lisa Mrs. Krabappel nur einen Klingelstreich spielt, bringt Bart Miss Hoover um - und verlangt dasselbe von Lisa. 2. Jeder, der Krustys neuen Burger isst, verwandelt sich sofort in einen menschenfressenden Zombie. Fast ganz Springfield ist betroffen ... 3. Nachdem Homer von den Rohren der Bierzapfanlage aufgespießt wurde, bekommt Moes Bier eine glücklich machende Wirkung. In Google-Kalender eintragen