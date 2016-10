ORF 1 13:50 bis 14:15 Comedyserie Die Nanny Yettas Briefe USA 1999 2016-10-31 08:15 Stereo Untertitel Merken Fran stöbert zufällig alte Liebesbriefe ihrer Großmutter Yetta auf. Ihrer Meinung nach würden sie sich hervorragend für ein Musical eignen, doch Maxwell hat zunächst kein Vertrauen in den Stoff. Erst als sein größter Konkurrent Andrew Lloyd Webber Feuer fängt, ändert Maxwell seine Meinung. Inzwischen hat Webber Yetta aber schon nach Paris eingeladen, um ihr die Rechte an dem Stoff abzukaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Sheffield) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Peter Marc Jacobson Drehbuch: Dan Amernick, Jay Amernick Kamera: Robert F. Liu Musik: Timothy Thompson Altersempfehlung: ab 6

