ORF 1 09:45 bis 10:30 Serien Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Der Fluch USA 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Hawks sind überzeugt davon, dass es an einem Fluch liegt, dass sie seit sechs Jahren die Play-Offs nicht mehr erreicht haben. Und Schuld daran soll ihr ehemaliges Maskottchen Phil Kirkman sein. Als dieser durch einen Selbstmordversuch nun erneut Aufmerksamkeit auf sich zieht, soll Dani das Problem lösen. Dani will übers Wochenende mit J.D. verreisen. Als ihre Kinder alleine zu Hause sind, hören sie plötzlich seltsame Geräusche im Haus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marc Blucas (Matthew Donnally) Scott Cohen (Nico) Hannah Marks (Lindsay Santino) Patrick Johnson (Ray Santino jr.) Mehcad Brooks (Terrence King) Callie Thorne (Dani Santino) Jason Gedrick (J. D. Aldridge) Originaltitel: Necessary Roughness Regie: Tim Hunter Drehbuch: Steven Kriozere, Mark A. Altman Kamera: Reza Tabrizi Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 6

