ORF 1 06:00 bis 06:10 Trickserie Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood Folge: 9 Baby Hood F, D, I 2014 Untertitel 16:9 Dolby Digital Lady Sable flüchtet mit ihrem Baby vor dem Sheriff. Robin und seine Gefährten versuchen, sie zu beschützen, aber die Übermacht ist zu groß. Doch im letzten Moment gelingt es Lady Sable, ihr Baby zu verstecken. Jetzt müssen sich Tuck und Little John um den kleinen Jungen kümmern, während Robin, Marian und Scarlett versuchen, Lady Sable zu befreien. Originaltitel: Robin Hood: Mischief in Sherwood Regie: Sandra Derval Drehbuch: Jean de Loriol