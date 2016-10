Schweiz 2 02:55 bis 04:50 Thriller Die Mothman Prophezeiungen USA 2002 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine rätselhafte Erscheinung, angeblich ein riesiges, schmetterlinghaftes Wesen mit rotglühenden Augen, erschreckt die Autofahrerin Mary Klein (Debra Messing) so sehr, dass sie gegen einen Baum fährt. Während sie mit Verletzungen ins Spital eingeliefert wird, kommt ihr Mitfahrer und Ehemann John (Richard Gere), ein bekannter Reporter, mit dem Schrecken davon. Bei den nachfolgenden Untersuchungen entdecken die Ärzte allerdings einen unheilbaren Tumor in Marys Kopf. Auf dem Sterbebett erinnert sie sich noch einmal an das unheimliche Wesen. Offenbar wurde sie in Albträumen von ihm heimgesucht, denn John findet Zeichnungen, mit denen sie das Trauma zu verarbeiten versuchte. Zwei Jahre später verfährt sich John bei einem Routineauftrag auf mysteriöse Weise und gerät an den ebenso rabiaten wie verängstigten Farmer Gordon Smallwood (Will Patton). Dabei lernt John die Polizistin Connie Parker (Laura Linney) kennen, die ihm von merkwürdigen Erscheinungen erzählt, welche eine frappante Ähnlichkeit mit Marys Bildern haben. John gewinnt langsam das Vertrauen des Farmers, der oft vom "Mottenmann" heimgesucht wird. Er sucht auch Rat bei einem Wissenschaftler (Alan Bates), weil er immer mehr davon überzeugt ist, dass ihn dieses unheimliche Wesen als Medium gewählt hat, um vor einer Katastrophe zu warnen. Als John die Lösung des Rätsels erkennt, ist es aber bereits zu spät. "The Mothman Prophecies" beruft sich auf Augenzeugen, die ab Sommer 1966 über einem mit Munition und chemischen Stoffen verseuchten Gelände nahe der Kleinstadt Point Pleasant in West Virginia ein schmetterlinghaftes Wesen gesehen haben wollen - Halluzinationen oder Resultat ökologischer Schäden? Die Geschichten um den "Mothman" kulminierten schliesslich im rätselhaften Einsturz einer Brücke, bei der im Dezember 1967 47 Menschen ums Leben kamen: Löste "Mothman" die Katastrophe aus, oder wollte er nur vor ihr warnen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Gere (John Klein) Laura Linney (Connie Mills) Will Patton (Gordon Smallwood) Debra Messing (Mary Klein) Alan Bates (Alexander Leek) Lucinda Jenney (Denise Smallwood) Bob Tracey (Cyrus Bills) Originaltitel: The Mothman Prophecies Regie: Mark Pellington Drehbuch: Richard Hatem Kamera: Fred Murphy Musik: tomandandy Altersempfehlung: ab 12