Schweiz 2 01:15 bis 02:55 Thriller Pitch Black - Planet der Finsternis USA 2000 Dolby Digital HDTV Im Tiefschlaf reist eine Gruppe von Passagieren in einem Frachtschiff quer durch die Galaxien, unter ihnen der Polizist Johns (Cole Hauser) mit seinem gemeingefährlichen Häftling Riddick (Vin Diesel). Als ein Meteoritenhagel das Schiff trifft, werden die Passagiere unsanft aus dem Schlaf gerissen. Die Pilotin Fry (Rhada Mitchell) schafft mit Mühe eine Notlandung. Auf dem fremden Planeten hat die kleine, bunt zusammengewürfelte Gruppe von Überlebenden mit Wassermangel zu kämpfen, und die drei Sonnen des Planeten sorgen für gleissendes Licht. Zudem kann der Serienmörder Riddick entkommen. Die Gruppe entdeckt unter der Führung von Fry in einem verlassenen Bohrcamp ein altes Raumschiff. Mit den eigenen Energiezellen sollte ein Start zu schaffen sein, doch eine Sonnenfinsternis naht. Und mit Einbruch der Dunkelheit erwachen reptilienartige Flugmonster zum Leben, die sich auf alles stürzen, was sich bewegt. Nur der gefühllose Psychopath Riddick, der sich im Gefängnis die Augen operieren liess, um in der Dunkelheit zu sehen, könnte ihnen nun noch helfen. Schauspieler: Vin Diesel (Riddick) Radha Mitchell (Carolyn Fry) Cole Hauser (William J. Johns) Keith David (Imam) Lewis Fitz-Gerald (Paris P. Ogilvie) Claudia Black (Sharon "Shazza" Montgomery) Rhiana Griffith (Jack / Jackie) Originaltitel: Pitch Black Regie: David Twohy Drehbuch: David Twohy, Jim Wheat, Ken Wheat Kamera: David Eggby Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 16