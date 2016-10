Schweiz 2 15:25 bis 16:10 Krimiserie Monk Mr. Monk fährt nach Mexiko USA 2003 HDTV Merken Der Sohn einer sehr einflussreichen Familie aus San Francisco ist in Mexiko beim Fallschirmspringen tödlich verunglückt. So lautet jedenfalls die offizielle Version. Merkwürdig ist allerdings, dass der junge Mann laut Obduktionsbericht ertrunken ist. Weil seine Eltern wissen wollen, was wirklich passiert ist, drängen sie darauf, dass der Bürgermeister persönlich Monk (Tony Shalhoub) bittet, den Fall aufzuklären. Der muss wohl oder übel Richtung Süden reisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Bitty Schram (Sharona Fleming) Tony Plana (Capt. Alameda) Jorge Cervera jr. (Dr. Madero) David Norona (Lt. Plato) Originaltitel: Monk Regie: Ron Underwood Drehbuch: William Rabkin, Lee Goldberg Kamera: Hugo Cortina Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 6