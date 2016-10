Schweiz 2 11:15 bis 12:10 Telenovela Wege zum Glück Folge: 703 D 2008 Stereo Merken Das Liebespaar feiert mit ganz Falkental ein rauschendes Fest. Bevor sich Luisa und Simon in die Flitterwochen verabschieden, zeigt Luisa Nora einen verwunschenen Pavillon. In einem emotionalen Moment zwischen den beiden Schwestern prophezeit Luisa Nora eine glückliche Zukunft und schenkt ihr ihren Brautschleier als Symbol für die Liebe, die auf Nora noch wartet. Als Nora bei dem traditionellen Brautstrauss-Werfen den Strauss fängt, sieht Luisa ihre Prophezeiung bestätigt. Nach einem wundervollen Fest brechen Luisa und Simon im Hochzeitshelikopter in ihre Flitterwochen auf. Das Hochzeitsfest dient auch der Familienzusammenführung der Familie Becker. Constanze hatte es doch noch rechtzeitig aus Argentinien nach Falkental geschafft und gratuliert ihrem Bruder Simon und ihrer Schwägerin Luisa herzlich. Die erste Begegnung zwischen Constanze und Tom Nowak verläuft allerdings nicht ganz so reibungslos. Nichtsahnend, wer sie ist, und davon ausgehend, dass sich Constanze nur auf die Hochzeit geschlichen hat, um sich im Hause der Familie van Weyden zu bereichern, stellt Tom eine vermeintliche Diebin im Atelier. Nachdem Luisa und Simon in den Sonnenuntergang geflogen sind, kommt es vor dem Gutshaus zu einer unvorhersehbaren Begegnung. In Fussfesseln und von Kommissarin Redmann begleitet schreitet Annabelle über die Einfahrt. Nora traut ihren Augen nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Berckhemer (Luisa Maywald) David Kramer (Simon Becker) Anja Boche (Nora Maywald) Isa Jank (Annabelle van Weyden) Peter Zimmermann (Richard van Weyden) Günter Bubbnik (Sebastian Becker) Katrin Griesser (Sophie Nowak) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Gerald Distl, Klaus Petsch Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Björn Behrens, Claus Deubel Musik: Curt Cress, Jörg Jesse