Schweiz 1 03:15 bis 04:30 Diskussion Arena Abstimmungs-Arena: "Atomausstiegs-Initiative" CH 2016 Stereo HDTV Die Initiative will die fünf Schweizer Kernkraftwerke abschalten: Mühleberg, Beznau 1 und 2 sollen bereits 2017 vom Netz. Das Atomkraftwerk Gösgen würde 2024 stillgelegt, Leibstadt fünf Jahre später. Zudem wollen die Initianten den Bau neuer AKW in der Schweiz verbieten. Die übereilte Abschaltung der Kernkraftwerke gefährde die Stromversorgung, meinen die Gegner der Initiative. Dadurch wäre die Schweiz verstärkt von ausländischem Strom abhängig, der oft aus umweltbelastenden Kohlekraftwerken stamme. Zudem könnten die Betreiber der Atomkraftwerke vom Bund hohe Entschädigungen fordern, da für Schweizer Kraftwerke bis anhin keine Laufzeitbeschränkung gelte. Befürworter der Initiative weisen auf ein hohes Unfallrisiko bei älteren AKW hin. Mit Beznau 1 stehe in der Schweiz gar das älteste Kernkraftwerk der Welt. Ein exakter Plan zum Ausstieg aus der Kernenergie existiere - trotz Energiestrategie 2050 - nicht. Jonas Projer moderiert die "Abstimmungs-Arena" zur Atomausstiegs-Initiative. In der "Arena" diskutiert als Gegnerin der Initiative: - Doris Leuthard, Bundesrätin, Umweltministerin Für die Initiative treten an: - Regula Rytz, Präsidentin Grüne, Nationalrätin Grüne/BE - Beat Jans, Vizepräsident SP, Nationalrat SP/BS - Martin Bäumle, Präsident GLP, Nationalrat GLP/ZH - Kaspar Schuler, Geschäftsführer Verein Allianz Atomausstieg Weitere Gegner der Initiative sind: - Christian Imark, Nationalrat SVP/SO - Werner Luginbühl, Ständerat BDP/BE, VR-Präsident Kraftwerke Oberhasli - Michael Frank, Direktor Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, Mitglied Economiesuisse. Moderation: Jonas Projer Gäste: Doris Leuthard (Bundesrätin, Umweltministerin), Regula Rytz (Präsidentin Grüne/BE), Beat Jans (Vizepräsident SP, Nationalrat SP/BS), Martin Bäumle (Präsident GLP, Nationalrat GLP/ZH), Kaspar Schuler (Geschäftsführer Verein Allianz Atomausstieg), Christian