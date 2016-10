Schweiz 1 00:30 bis 02:30 Thriller Blue Velvet USA 1986 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Lumberton, USA, ein heimeliges Holzfällerkaff mit weissen Lattenzäunen und blank polierten Feuerwehrautos. Der Eisenwarenhändler Beaumont (Jack Harvey) spritzt seinen Rasen und erleidet plötzlich einen Schlaganfall. Als sein Sohn Jeffrey (Kyle MacLachlan) heimkehrt, um den Vater im Spital zu besuchen, findet der junge Mann auf einer Wiese etwas sehr Ungewöhnliches: ein abgeschnittenes menschlisches Ohr. Er macht sich auf die Suche nach dem Mann, dem das Ohr gehört hat, und verliebt sich in die brave, blonde Sandy (Laura Dern), die Tochter des Polizeichefs Williams (George Dickerson). Die Spur führt den Amateurdetektiv zur verruchten, dunklen Nachtklubsängerin Dorothy Vallens (Isabella Rossellini), die dem Psychopathen Frank Booth (Dennis Hopper) hörig ist. Jeffrey sieht sich bald hin- und hergerissen zwischen der heilen Welt von Sandy, die er liebt, aber nicht begehrt, und den düsteren Verführungen von Dorothy Vallens, die er begehrt, aber nicht lieben kann. Frank, der Dorothys Kind entführt hat und sie selbst für seine sadomasochistischen und fetischistischen Spiele missbraucht, ertappt seinen Rivalen Jeffrey. Frank schleppt Jeffrey zum abgetakelten Sänger Ben (Dean Stockwell) und auf eine Höllenfahrt durch die Unterwelt von Lumberton. David Lynchs Kultklassiker "Blue Velvet" gilt für viele Kritiker als einer der besten und in jedem Fall einflussreichsten Filme der 1980er-Jahre. Ausgehend von Hitchcock-Motiven, die den Detektiv als Voyeur entlarven, gestaltet Lynch eine Odyssee ins Unbewusste der amerikanischen Psyche. Was als Krimi beginnt, wird zur Geschichte einer Initiation, zu einer grellen Allegorie über das Erwachsenwerden und zu einer abgründigen Gegenüberstellung von Sexualität und Gewalt. Isabella Rossellini und Laura Dern, beide später auch wieder in Lynchs "Wild at Heart" zu sehen, verkörpern die beiden Seiten der Frau, zu der sich Jeffrey hingezogen fühlt. Auch Kyle MacLachlan in der Hauptrolle gehörte in den 1980er-Jahren zu den Stammschauspielern des Meisterregisseurs: Lynch entdeckte ihn für "Dune" und besetzte ihn später erfolgreich als FBI-Agent Cooper in der Fernsehserie "Twin Peaks". Dennis Hopper verkörpert in "Blue Velvet" einen der unheimlichsten Perversen der Filmgeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Isabella Rossellini (Dorothy Vallens) Kyle MacLachlan (Jeffrey Beaumont) Dennis Hopper (Frank Booth) Laura Dern (Sandy Williams) Hope Lange (Mrs. Williams) Dean Stockwell (Ben) George Dickerson (Detective Williams) Originaltitel: Blue Velvet Regie: David Lynch Drehbuch: David Lynch Kamera: Frederick Elmes Musik: Angelo Badalamenti Altersempfehlung: ab 16