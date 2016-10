Schweiz 1 20:05 bis 21:00 Dokumentation SRF bi de Lüt Landfrauenküche (6) Landfrauenküche (6/8): Christa Strub, Attelwil AG CH 2016 2016-10-28 02:30 Stereo HDTV Merken Die sechste Einladung führt die Landfrauen nach Attelwil im Aargau. Hier leben Christa und Michel Strub mit ihren drei Kindern. Auf ihrem Hof halten sie einen ganzen Zoo. Dazu zählen Hühner, Gänse, Enten, Truthühner, Rinder, Wollschweine, Schafe, Ziegen und Kaninchen. Ihnen soll es allen möglichst gut gehen, bis sie zu Fleisch verarbeitet und auf dem wöchentlichen Markt in Aarau verkauft werden. Zum Angebot gehören auch Würste, Trockenfleisch und Eier. Michel arbeitet in Teilzeit als Metallbaumonteur. Er kümmert sich um die Aufzucht und den Unterhalt der Tiere, Christa um den Verkauf des Fleischs. "Es geht immer irgendwie", ist das Motto der beiden, die offenbar keinen Aufwand scheuen. Für das Landfrauenessen entrümpeln sie ihr Wohn- und Kinderspielzimmer komplett und richten es ganz neu ein als schmucken Gästeraum. Christa möchte bei ihrem Menü alles frisch zubereiten, und das erst noch auf die Minute. Mit einer aufgeschäumten Kürbissuppe und Crostini, belegt mit Speck vom Wollschwein, geht es einigermassen entspannt los. Bei den Entenbrüsten und selbstgemachten Tagliatelle zum Hauptgang zählen aber schon fast die Sekunden. Auch das Dessert mit einem Baumnuss-Parfait, einem warmem Himbeer-Coulis und einem Schokoladengeflecht gewährt keine Verschnaufpause. In der Küche herrscht viel Hektik und grosse Anspannung. Da ist nur zu hoffen, dass die Landfrauen nichts davon spüren. Schliesslich sollen sie geniessen. Michel, der serviert, lässt sich jedenfalls nichts anmerken. Mit kulinarischen Spezialitäten aus ihrer Region kochen sieben Landfrauen um die Wette. "SRF bi de Lüt - Landfrauenküche" zeigt die Bäuerinnen aber nicht nur beim Kochen, sondern begleitet sie auch eine Woche lang durch ihren Alltag und dokumentiert die Vorbereitungen für den grossen Landfrauenznacht. Im Zentrum steht der Bezug zu den regionaltypischen Spezialitäten und deren Zubereitung in der Küche. Sieben Mal treten die Landfrauen zum Kochwettbewerb an und beurteilen sich gegenseitig. Auf einer Punkteskala von 1 bis 10 werden der Geschmack und die Präsentation jedes Ganges bewertet. In der Livefinalsendung am Samstag, 5. November 2016, wird die Siegerin erkoren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SRF bi de Lüt