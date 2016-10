Schweiz 1 05:35 bis 06:30 Talkshow Aeschbacher Der Duft der grossen weiten Welt Der Duft der großen weiten Welt CH 2016 2016-10-28 14:20 Stereo HDTV Merken VolXRoX Simu Lüthi und seine Band haben die besten Voraussetzungen, bald in aller Munde zu sein. Das Quintett aus dem vorderen Emmental vermengt ohne Hemmungen Örgeli, Boogie-Woogie, griffige Gitarren mit Gesang in Mundart und Französisch - und begeistert eine stetig wachsende Fan-gemeinde. Wo VolXRoX draufsteht, ist Musik vom Volk fürs Volk drin, echte Wörker-Musig eben. Simu, Pietro, Edy und Küre sind tagsüber Mechaniker, Händler, Landwirt und Gipser; einzig Alain verdient seine Brötchen ausschliesslich mit dem Musizieren. Doch nach Feierabend lassen sie es krachen. Handgemacht, bodenständig und mit komplett neuem Sound. Renée Rousseau wächst im US-Staat Oregon auf und ist während ihres Studiums für Musiktheater und Kinderpsychologie an der Universität San Diego stets als Background- und Studiosängerin tätig. Wegen der Liebe kommt sie vor 27 Jahren in die Schweiz und gründet eine Familie. Hier hat sie das Glück, mit Musikgrössen wie Quincy Jones, Céline Dion oder Phil Collins auf der Bühne zu stehen. Nicht nur die Musik, auch die Politik hat in ihrem Leben immer eine grosse Rolle gespielt. So lernt sie schon früh ehemalige Präsidenten kennen und ist als Afroamerikanerin stolz auf ihren Präsidenten. Die Wahl Obamas ist auch der Grund, warum sie seit acht Jahren das Amt als Vorsitzende der US-Demokraten in der Deutschschweiz leitet und nun den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen entgegenfiebert. Hanns Hatt Die Nase ist nach Worten des Bochumer Geruchsforschers Hanns Hatt ein unterschätztes Sinnesorgan. "Unser Wohlbefinden hängt ganz wesentlich von der Nase ab", sagt er. Die meisten Menschen wissen nicht, was die Nase alles kann und wofür sie wichtig ist. Das Gehirn analysiert jeden Geruch und speichert ihn ab, zusammen mit den dazugehörigen Bildern und Emotionen. "Wenn wir den Duft wieder aufrufen, wird auch die dazugehörige Stimmung wiederholt", sagt Hatt. Darum sind etwa Frühlingsdüfte für die meisten Menschen angenehm: Sie verbinden diese mit etwas Positivem. Andrea Staudacher hat sich längst an empörte Blicke und Nasenrümpfen gewöhnt. Seit sechs Jahren kocht die Berner Designerin Menüs mit Heuschrecken, Mehlwürmern und Grillen - eingekauft in Tierhandlungen oder auf speziellen Onlineplattformen. Die 27-Jährige, die bereits ein Insekten-Kochbuch auf den Markt gebracht hat, bereitet in ihrer neuen Online-Show "Andrea's Future Food Lab" Insekten-Gerichte zu. Die junge Mutter will die Fleisch-Alternative dem Publikum näher bringen und geht der Frage nach, ob Insekten in Zukunft auf dem Speisezettel der westlichen Welt landen könnten und diese längerfristig gesellschaftlich akzeptiert würden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kurt Aeschbacher Gäste: Gäste: Hanns Hatt (Geruchsforscher), VolXRoX (Musikband), Renée Rousseau (Co-Vorsitzende der US-Demokraten in der Schweiz), Andrea Staudacher (Insekten-Kochbuch-Autorin) Originaltitel: Aeschbacher