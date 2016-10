National Geographic 17:35 bis 18:25 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Ein Mann, ein Wort CDN 2013 2016-10-31 11:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Jamie und sein Team versuchen, einen mit Äpfeln beladenen Anhänger zu bergen, der auf einer gefährlichen Brücke liegengeblieben ist. Währenddessen wird eine Massenkarambolage für einen freiwilligen Helfer zur tödlichen Gefahr. Dann kehrt Scott nach zwei Wochen Zwangsurlaub zurück und hofft, endlich doch noch sein neues Rettungsfahrzeug zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Pettitt (Narrator) Originaltitel: Highway Thru Hell Regie: Alex Gower-Jackson, Tim Hardy, Brad Quenville, Matthew Shewchuk, Neil Thomas Drehbuch: Mark A. Miller Musik: Christopher Nickel