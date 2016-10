National Geographic 15:55 bis 16:45 Dokumentation UFO-Jäger Alien Cowboys USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken In den Rocky Mountains sollen Menschen entführt und Tiere verstümmelt worden sein. Die Berichte konzentrieren sich auf das San Luis Valley im Süden des US-Bundesstaates Colorado. Von hier werden seit Jahrzehnten immer wieder UFO-Sichtungen gemeldet. Ryder, Ben und James reisen in das dünn besiedelte Tal, dessen Bewohner die UFO-Jäger bei ihren Recherchen nach schwebenden grünen Lichtern und fliegenden Untertassen bereitwillig unterstützen. Nachdem auch die drei Forscher fragwürdige Lichter am Himmel entdeckt haben, sprechen sie mit örtlichen Ranchern, um so mehr über die Tierverstümmelungen zu erfahren. Sie treffen außerdem einen Mann, der behauptet, von Außerirdischen entführt worden zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chasing UFOs