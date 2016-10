National Geographic 08:00 bis 08:30 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 2016-11-10 02:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Es kann ja nicht so schwer sein, einen Laternenpfahl hochzuklettern. Oder etwa doch? Richard Hammond erklärt in dieser Folge von "Science of Stupid", welche Fehler mancher Zeitgenosse bei diesem riskanten Manöver begeht. Außerdem zeigt er, wie sich ein paar Möchtegern-Breakdancer beim Ausüben dieser anspruchsvollen Tanzform auf spektakuläre Weise blamieren. Und last but not least analysiert Hammond anhand einer Auswahl von Videoclips, weshalb Skateboardfahren im Gelände keine so gute Idee ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp, Richard Hammond Originaltitel: Science of Stupid

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 155 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 155 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 155 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 125 Min.