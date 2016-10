N24 Doku 07:50 bis 08:40 Reportage Schwertransport am Himmel - Mega-Einsatz für die Antonow D 2009 Merken Mit 150 Tonnen Frachtvermögen zählt die Antonow 124 zu den größten Transportflugzeugen der Welt. Im voll beladenen Zustand braucht das Superflugzeug vier Kilometer Anlauf, um abheben zu können. Eine N24-Reportage über den Transport einer Brauerei-Abfüllanlage von München nach Südkorea. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schwertransport am Himmel - Mega-Einsatz für die Antonow

