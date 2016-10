Sky Sport Austria 14:45 bis 16:45 Fußball Fußball: Österreich, Sky Go Erste Liga SC Wiener Neustadt - SV Horn, 15. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Beim SV Horn brennt wieder Licht! Nach vier sieglosen Partien in Folge gewannen die Schützlinge von Trainer Masanori Hamayoshi in der heimischen Volksbank Arena mit 2:1 gegen den FAC Wien. Die "Horner" wussten insbesondere durch ein erbarmungsloses Forechecking und schnelles Umschaltspiel zu gefallen. "Wir hatten heute einiges gutzumachen. Mit dem Sieg starten wir hoffentlich mal eine positive Serie - das haben wir uns vorgenommen," verriet Innenverteidiger Aleksandar Djordjevic. Allerdings wird diese Serie nur dann gelingen, wenn Horn im Niederösterreich-Duell in Wiener Neustadt erneut an die eigene Leistungsgrenze geht. Schließlich präsentierte sich der Sportclub beim 2:2 gegen den LAS. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie