Nick 02:10 bis 02:35 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Überlebenstipps für Mutproben / Überlebenstipps für Schlechte Angewohnheiten USA, D 2006 Merken Überlebenstipps für Mutproben: Mutproben haben Ned ein Date mit Missy und Moze ein geblümtes Rüschenkleid eingebrockt. Und Cookie lässt sich von Loomer dauernd zu weiteren Mutproben provozieren. Sie beschließen die ultimative Mutprobe, bei der sie über ein Haifischbecken mit einem BMX-Rad springen müssen. Der Gewinner soll dann für immer der Mutprobenkönig sein. Überlebenstipps für Schlechte Angewohnheiten: In der Schule sieht man unheimlich viele schlechte Angewohnheiten. Ob nun Nasenbohren, Nägelkauen, oder an Bleistiften knabbern. Die Liste ist endlos. Und weil man sich so etwas schwer abgewöhnen kann, hat Ned ein paar ultimative Tipps, damit dieses Problem nie wieder eins sein wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Dan Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook(as Daniel Curtis Lee)) Jim J. Bullock (Mr. Monroe) Amanda Alch (May) Mary Bogue (Nurse Hunsucker) Marquise Brown (Chandra Taylor) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Drehbuch: Scott Fellows Musik: Emerson Palame, Emilio Palame