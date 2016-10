n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Projekt XXL - Haie ziehen um GB 16:9 HDTV Merken Der Silberspitzenhai gehört zu den gefährlichsten Hai-Arten der Welt. Nun soll ein Paar für die Züchtung der wilden Tiere von Australien über 10.000 km nach Dubai transportiert werden. Doch der Umzug verlangt präzise Planung und Fingerspitzengefühl. Die Herausforderung liegt nicht nur in der speziellen Konstruktion der Wassertanks, in denen die Haie über 30 Stunden geflogen werden müssen. Werden sie die gefährliche Reise überstehen, bevor der Sauerstoff ausgeht? Die n-tv Dokumentation begleitet das Team bei der Vorbereitung und auf der gefährlichen Reise im Wettlauf gegen die Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Mega Move - Sharks