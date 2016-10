Kabel1 Doku 02:10 bis 02:35 Dokumentation Unreported World Karatschi - Megacity ohne Wasser GB 2011 2016-10-31 02:55 16:9 HDTV Merken Es handelt sich um eine der vielen dramatischen Folgen des Klimawandels: Karatschi, die reichste Stadt Pakistans, hat kein Wasser. Es geht sogar so weit, dass sich Familien in ihrer Not und mit teurem Geld auf kriminellem Weg Wasser besorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unreported World