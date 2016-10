Sat.1 18:00 bis 19:00 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2016 2016-10-31 10:00 16:9 HDTV Merken Dramatischer Unfall: Ein Motorradfahrer ist in einer Kurve weggerutscht und unter die Leitplanken geraten. Aufgrund seiner schweren Verletzungen zählt für die Spezialisten bei der Rettung jede Sekunde. - Ein Vater bringt seine beiden Kinder in die Notaufnahme, sein Sohn leidet unter schlimmen Krampfattacken, die Tochter unter einer heftigen allergischen Reaktion. Wieso weisen beide Kinder komplett unterschiedliche Symptome auf, obwohl sie die ganze Zeit zusammen waren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten